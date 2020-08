Brooklyn Nets en Orlando Magic verzekeren zich ook van play-offs NBA

Brooklyn Nets en Orlando Magic hebben in de NBA de laatste twee tickets voor de play-offs in de Eastern Conference veroverd. In de Western Conference zijn nog zes ploegen in de race voor het allerlaatste ticket voor de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

De Nets haalden de play-offs op eigen kracht door winst op Sacramento Kings (119-106). Orlando verloor weliswaar van Philadelphia 76ers (108-101), maar kon enkele uren later alsnog juichen toen rivaal Washington Wizards onderuitging tegen New Orleans Pelicans (118-107).