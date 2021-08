Explosies in Feyenoord-cafés gelinkt aan Klassieker, verdachte blijft vast

Een 21-jarige man uit Amsterdam die verdacht wordt van het afsteken van meerdere vuurwerkbommen in Rotterdam blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank van Rotterdam bepaald. De verdachte zelf ontkent, maar volgens de rechter is er genoeg bewijs tegen hem.

Begin mei waren meerdere explosies bij twee Feyenoord-cafés en woningen in de stad. De schade was groot, een persoon raakte lichtgewond.

Volgens justitie kunnen de ontploffingen in verband worden gebracht met de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax die kort na de explosies werd gespeeld. "Beide cafés zijn bekende plaatsen waar veel Feyenoordfans samenkomen", zei de officier op de zitting. "Het woonhuis was mogelijk een vergissing omdat werd vermoed dat daar een aanhanger van Feyenoord woonde."

Huurauto op naam verdachte

Er is volgens justitie veel bewijs dat de verdachte in Rotterdam was tijdens de explosies, meldt Rijnmond. Op camerabeelden is ten tijde van de aanslagen een huurauto te zien die op dat moment op de naam van de verdachte stond. Ook is uit telefoongegevens op te maken dat de Amsterdammer op die dagen in Rotterdam was.

De verdachte heeft tot nu toe gezwegen tegen de politie en wilde ook in de rechtszaal niets zeggen. Via zijn advocaat liet hij weten dat hij onschuldig is.

In deze zaak is nog een tweede verdachte aangehouden, een 19-jarige Amsterdammer. De volgende zitting is op 6 oktober. Dan moeten beide verdachten voor de rechter verschijnen.