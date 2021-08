PSG presenteert vol trots Lionel Messi in Parc des Princes: 'Pas het begin'

Lionel Messi bij de presentatie bij PSG - AFP

Lionel Messi is woensdagochtend officieel gepresenteerd bij Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi, de baas van PSG begeleidde de Argentijnse vedette in het Parc des Princes. Messi sprak met de massaal toegestroomde pers over zijn transfer. De eerste vraag ging direct over zijn hereniging met Neymar en het samenspelen met Kylian Mbappé. "Dat is natuurlijk geweldig. Het zal mooi zijn om het dagelijks leven met hen te delen. Er zijn geweldige transfers gedaan door Paris Saint-Germain, het team is fantastisch. Samenspelen met de beste spelers ter wereld, het is geweldig om onderdeel te zijn van deze ploeg", zei Messi. De Argentijn, die pas net terug is van vakantie, weet nog niet wanneer hij zijn debuut gaat maken. "Het is allemaal nog nieuw. Gister heb ik gesproken met de technische staf. Ik heb wellicht wel enige voorbereiding nodig. Ik zal snel starten met trainen en hoop zo snel mogelijk te spelen. Zodra het goed voelt, en de staf is akkoord, dan ga ik spelen."

PSG-president Nasser Al-Khelaifi en Lionel Messi - AFP

PSG-president Nasser Al-Khelaifi kon zijn geluk niet op. "Een historische dag voor onze club, maar ook een historische dag voor de hele voetbalwereld. Weinig mensen geloofden in ons project toen we hier ooit aan begonnen. Maar ik kan nu zeggen: dit is pas het begin. Messi heeft ons ervan overtuigd dat hij op het hoogste niveau wil blijven presteren en dat hij prijzen wil blijven winnen. Dat komt overeen met onze ambities." Financial Fair Play El-Khelaifi kreeg ook een vraag van het journaille of de komst van Messi wel past binnen de Financial Fair Play regels van de UEFA. "We zijn ons bewust van de FFP-regels. Het is het eerste wat we checken bij onze commerciële, financiële en juridische mensen voordat we iemand contracteren. Daarnaast zal het mensen verbazen wat de komst van Messi onze club financieel oplevert. Leo is een ongelofelijke aanwinst."

PSG haalde eerder wereldsterren als David Beckham en Zlatan Ibrahimovic naar Parijs, maar de komst van Lionel Messi spant de kroon wat betreft de uitzinnige taferelen. Buiten het stadion stonden duizenden supporters te wachten op de Argentijn. Het grote doel van Paris Saint-Germain is om de Champions League te winnen. Volgens Al-Khelaifi zijn alle voorwaarden daarvoor nu aanwezig. "Lionel gaf aan dat hij in een competitief team wilde spelen. Wij hebben het beste team ter wereld. Wat dat betreft zijn er geen excuses meer voor Messi", sprak El-Khelaifi met een knipoog.

Messi nuanceerde die uitspraken direct. "Soms ben je het beste team, maar win je toch niet. Het gaat om details, dat weet deze club als geen ander. Ze zijn er zo dichtbij geweest, maar deze competitie is erg moeilijk om te winnen. Het teamgevoel moet sterk zijn en je hebt een beetje geluk nodig. Het is een speciale competitie en dat maakt het zo mooi en belangrijk. Elke club wil de Champions League winnen."

In Frankrijk werd de afgelopen dagen gespeculeerd dat de komst van Messi ten koste zou gaan van vleugelaanvaller Kylian Mbappé. Al-Khelaifi maakte een einde aan die geruchten: "Kylian is en blijft een speler van PSG. Verkopen is geen optie." Emotioneel afscheid Messi komt over van Barcelona. Hij wilde zijn contract in Catalonië wel verlengen, maar vanwege grote financiële problemen bij de club waar hij zijn gehele professionele loopbaan heeft gespeeld werd de deal tegengehouden. Zondag nam hij geëmotioneerd afscheid, dinsdag arriveerde hij in Parijs. Messi (34) gaat spelen in een shirt met rugnummer 30. Dat nummer droeg hij ook bij zijn debuut voor FC Barcelona.

Lionel Messi bij de medische keuring in Parijs - AFP

Honderden fans van PSG zagen Messi dinsdag al landen op het vliegveld van de Franse hoofdstad, nadat hij een paar dagen eerder emotioneel afscheid had genomen van Barcelona. Enkele uren later werd bekend dat ook de medische keuring van de Argentijn geen problemen had opgeleverd.