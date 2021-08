Complete 'grote drie' in lappenmand: Nadal meldt zich af in Toronto

Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor zijn partij in de tweede ronde van het Masterstoernooi in Toronto. De als tweede geplaatste Spanjaard zou het in Canada opnemen tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, maar hij heeft nog te veel last van een blessure aan zijn linkervoet.

"Ik heb deze blessure nu al een aantal maanden. Het is geen fijne situatie na al het succes dat ik hier heb beleefd", zei de Spanjaard die het toernooi van Toronto vijf keer op zijn naam schreef. "Ik keer nu terug naar Mallorca en moet een manier vinden om beter te worden. Met deze pijn lukt het me niet om met plezier te tennissen."

Vanwege de blessure meldde Nadal zich in juni ook al af voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Vorige week maakte hij zijn rentree in Washington, maar ook daar had weer hij last van zijn voet. Nadal won in Washington van de Amerikaan Jack Sock, maar verloor van dezelfde Harris.

Ook Djokovic en Federer langs de kant

Door de afmelding van Nadal zit de complete traditionele 'grote drie' nu in de lappenmand.