ABN Amro boekt voor het eerst in coronatijd weer winst

ABN Amro heeft in het tweede kwartaal van dit jaar weer winst geboekt. Dat is voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie. De winst kwam uit op 393 miljoen euro.

In dezelfde periode vorig jaar werd nog een verlies geleden van 5 miljoen euro. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar was er een verlies, maar dat kwam vooral door een schikking van 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie. ABN Amro werd ervan verdacht te weinig te hebben gedaan om witwassen te voorkomen.

De bank profiteerde in het tweede kwartaal van het herstel van de economie, maar had wel last van het ongunstige renteklimaat. Ook was er maar weinig vraag naar zakelijke kredieten.

ABN Amro had een bedrag gereserveerd voor leningen die door klanten niet terugbetaald zouden worden, maar omdat het nu economisch een stuk beter gaat hoeft de bank minder geld opzij te zetten.