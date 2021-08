China veroordeelt Canadese zakenman tot 11 jaar cel, 'drukmiddel voor Huawei-zaak'

De Canadese zakenman Michael Spavor is in China veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar vanwege spionage. Hij werd in 2018 gearresteerd, net als de Canadese diplomaat Michael Kovrig.

Volgens Canada en de Verenigde Staten zijn de mannen onschuldig. Zij zeggen dat China met de vervolging van de Canadezen probeert om druk uit te oefenen in de zaak van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou. Die werd in 2018 opgepakt in Canada op verzoek van de VS, op verdenking van het overtreden van de handelssancties tegen Iran. Binnenkort beslist een Canadese rechter of zij wordt uitgeleverd aan de VS.

Er lopen nog meer zaken tegen Canadezen die worden beschouwd als drukmiddel in de zaak tegen Meng. Gisteren werd in hoger beroep de doodstraf voor Robert Schellenberg bevestigd. In eerste aanleg had Schellenberg vijftien jaar celstraf gekregen voor drugssmokkel. Niet lang na Mengs arrestatie werd de straf verhoogd tot de doodstraf. Canada zegt dat Schellenberg geen eerlijk proces heeft gehad.

'Grote consequenties'

Ook in de zaak van Spavor reageert Canada fel. De veroordeling is "onacceptabel en onjuist", zegt premier Trudeau in een verklaring. Er is volgens hem sprake van "willekeurige opsluiting, een gebrek aan transparantie in het juridische proces, en een rechtszaak die niet eens aan de minimale voorwaarden van het internationaal recht voldoet".

China ontkent dat de veroordeling van de Canadezen bedoeld is als pressiemiddel. In 2018 waarschuwde het land wel voor "grote consequenties" nadat Meng was gearresteerd. De aanhouding van Meng is volgens China een poging van de VS om de technologische ontwikkelingen van Huawei tegen te werken.