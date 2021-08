Ziyech kan weer lachen bij Chelsea en gaat vanavond voor Europese Super Cup

Chelsea-speler Hakim Ziyech kan vanavond in de wedstrijd om de Europese Super Cup tegen Villarreal rekenen op een basisplaats. De aanvallende middenvelder is bezig aan een ijzersterke voorbereiding. Hij oogt topfit en wil revanche voor afgelopen seizoen. "Ik voel me geweldig, ik voel me scherp."

Na de oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur van vorige week verscheen er een grote grijns op het gezicht toen de interviewer hem vroeg of hij het publiek zijn naam heeft horen scanderen. "Dat was fijn. Het was een mooie avond, ik heb vanaf het begin genoten. Ik denk dat ik dit ook wel heb laten zien", zei de 28-jarige Ziyech.

Op Stamford Bridge had de creatieve middenvelder zojuist de show gestolen. Hij maakte niet alleen twee doelpunten, maar strooide met vernuftige passes en had de bal als vanouds aan een touwtje. Het was de Ziyech die we kennen van zijn tijd bij Ajax. Dominant, gedurfd én met een hoog rendement.