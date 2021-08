Amnesty: vrouwen verkracht en ontvoerd door Ethiopische troepen in Tigray

In de Ethiopische regio Tigray maken troepen die banden hadden met de Ethiopische regering zich schuldig aan het verkrachten en ontvoeren van vrouwen. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een rapport.

Amnesty sprak met 63 slachtoffers van seksueel geweld en met medisch personeel. 28 van hen zeiden dat ze verkracht waren door leden van de groeperingen Ethiopian National Defence Force, de Eritrean Defense Force, de Amhara Regional Police Special Force en van de militie Fano. Dat gebeurde soms in het bijzijn van familieleden, onder wie kinderen.

Waarschijnlijk veel meer verkrachtingen dan gemeld

Secretaris-generaal Agnès Callamard van Amnesty spreekt van oorlogsmisdrijven en mogelijke misdrijven tegen de menselijkheid. "Het is duidelijk dat verkrachting en seksueel geweld als oorlogswapen zijn gebruikt om blijvende fysieke en psychische schade toe te brengen aan vrouwen en meisjes in Tigray." Callamard spoort de autoriteiten aan om op te treden.

Van februari tot april dit jaar registreerden gezondheidsinstellingen in Tigray bijna 1300 gevallen van gendergerelateerd geweld. Volgens Amnesty is het werkelijke aantal verkrachte vrouwen waarschijnlijk hoger, omdat veel overlevenden zich niet officieel gemeld hebben.

'Burgers moeten de strijd aangaan'

De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft niet gereageerd op het rapport, maar heeft gisteren "alle capabele burgers" opgeroepen de wapens op te pakken om een eind te maken aan de opmars van de rebellen van het Tigray People's Liberation Front. "Jullie moeten nu je vaderlandsliefde tonen en je aansluiten bij de strijdkrachten en milities", sprak hij.

De mededeling van de premier, in 2019 winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, lijkt het einde van het staakt-het-vuren te betekenen dat in juni werd afgekondigd. De strijd wordt inmiddels niet alleen in Tigray gevoerd, maar ook in de aangrenzende deelstaten Afar en Amhara. Volgens de Verenigde Naties dreigt in die regio's hongersnood voor honderdduizenden mensen.

Tigray was lang niet toegankelijk voor journalisten, maar correspondent Elles van Gelder kon twee maanden geleden een reportage maken in de regio: