'Steven Berghuis doet aangifte van bedreigingen na overstap naar Ajax'

Voetballer Steven Berghuis heeft bij de politie aangifte gedaan van tientallen ernstige bedreigingen na zijn overstap van Feyenoord naar Ajax deze zomer. Dat schrijft De Telegraaf. Ook de partner en kinderen van de Oranje-international zijn bedreigd.

De transfer van de 29-jarige Berghuis naar de aartsrivaal zette kwaad bloed bij veel Feyenoord-fans. In een brief aan de politie, die in handen is van De Telegraaf, schrijft hij dat hij een deel van de berichten als zeer bedreigend heeft ervaren. Ajax-directeur Edwin van der Sar zegt dat er een grens is gepasseerd. "Er zaten reacties bij die echt veel te ver gaan."

Zo was er een spandoek gemaakt met de naam van Berghuis onder de namen van de doodgeschoten Ajax-supporters Polletje en Peter R. de Vries. Op een graffititekening op een muur in Rotterdam werd hij afgebeeld met Jodenster en de tekst 'Joden lopen altijd weg'.

Vuurpijlen

Veel bedreigingen gaan over 19 december als Berghuis jarig is en Ajax rivaal Feyenoord treft in De Kuip. Zo wordt de Rotterdamse aanhang opgeroepen om tijdens de wedstrijd vuurpijlen af te schieten op de Ajax-speler.