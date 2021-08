Boni stopt als laatste grote supermarktketen met verkoop van plofkip

In de grote Nederlandse supermarkten ligt uiterlijk eind 2023 alleen nog maar verse kip met minimaal één Beter Leven-ster in de schappen. Supermarkt Boni gaat als laatste stoppen met de verkoop van keurmerkloze kip. Over twee jaar zal de keten overgaan op de Beter Leven-kippen, zegt financieel directeur Frank Klören tegen het AD. Actiegroep Wakker Dier ziet dat als een belangrijk moment, schrijft de krant.

Marktleider Albert Heijn zette de stap in maart. Sindsdien is het snel gegaan, zegt woordvoerder Anne Hilhorst van Wakker Dier. "Ons lijstje is compleet, dit is een enorme mijlpaal." Wakker Dier heeft jarenlang campagne gevoerd tegen de verkoop van plofkippen.

Het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming houdt onder meer in dat de groeisnelheid van kippen lager is. "Het is goed voor de gezondheid van kippen als ze minder snel groeien. Ook krijgt de kip meer ruimte en een overdekte buitenuitloop", zegt Hilhorst. Veel horecabedrijven, groothandels, poeliers en slagerijen verkopen nog wel plofkippen.

'Slecht voor het klimaat'

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders zet daarentegen vraagtekens bij het uitbannen van de plofkip. "Het klinkt cru, maar voor het klimaat is een plofkip beter", zegt voorzitter Bart-Jan Oplaat in het AD. "Als al die kippen straks naar buiten moeten, gaat de stikstofuitstoot behoorlijk omhoog. En volgens mij is het de bedoeling dat de uitstoot juist omlaag gaat."

"Ik moet dus nog zien of onze boeren vergunningen zullen krijgen om dit mogelijk te maken en ook om hun stalruimten uit te breiden. Het wordt een flink karwei om dat in twee jaar tijd voor elkaar te krijgen", besluit Oplaat.