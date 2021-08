PSV-trainer Schmidt: 'Benfica wordt een grote uitdaging'

Zijn ploeg had wel wat efficiënter kunnen zijn. Het was de simpele constatering van PSV-trainer Roger Schmidt nadat de Eindhovenaren via de tweede zege op FC Midtjylland (1-0) de play-offs voor een ticket in de groepsfase van de Champions League hadden bereikt. "We hadden het duel wel wat eerder kunnen beslissen."

Schmidt was tevreden over de uitslag. Vooral omdat zijn ploeg voor de derde keer op rij de nul had gehouden. "Defensief stonden we goed", zei hij voor de camera van SBS6. "Drie keer de nul houden is een goed signaal. We creëren altijd kansen. Over de hele wedstrijd gezien is dit een terechte zege", aldus Schmidt.

Benfica

De laatste opponent richting de groepsfase van de Champions League is Benfica. Een tegenstander om respect voor te hebben, meent Schmidt. "Benfica is een ploeg met veel ervaring. Ze spelen bijna altijd Champions League. De Portugezen hebben spelers met goede individuele kwaliteiten. Het wordt een grote uitdaging."