Luiten verder op eerste major van 2020, primeur voor leider Li

Joost Luiten heeft zich op de tweede dag van het PGA Championship, het eerste majortoernooi van dit jaar, verbeterd.

Na zijn eerste ronde, vrijdag, van +1, tekende hij nu voor een score van 68 (-2). De 34-jarige Luiten noteerde op Harding Park in San Francisco vijf birdies en drie bogeys noteren. Daarmee maakte hij een sprong in het klassement: hij klom van plaats 68 naar plaats 31 met een totaal van 139 slagen (-1).

Negentiende major voor Luiten

Luiten doet voor de negentiende keer mee aan een major. Zijn beste prestatie behaalde hij in 2012 op het PGA Championship toen hij 21ste werd.

Hij zou aanvankelijk niet meedoen aan het toernooi in de Verenigde Staten vanwege de verplichte corona-quarantaine, maar besloot niet veel later toch deel te nemen, toen bekend werd dat de maatregelen voor golfers werden versoepeld.

Li aan de leiding

Luiten heeft een achterstand van zeven slagen op Li Haotong, die halverwege het toernooi aan de leiding gaat. Dat is een primeur voor een Chinese golfer op een major. Li was in zijn foutloze ronde goed voor vijf birdies en met zijn score van -8 heeft hij twee slagen voorsprong op zes man.