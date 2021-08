Weer geen oplossing voor binnenvaartschepen met giftige lading: 'Nul resultaat en onrust'

Drie binnenvaartschepen met een giftige lading graan uit Polen mogen hun lading niet ontgassen in Flevoland. Ze waren daar in opdracht en onder begeleiding van Rijkswaterstaat heen gevaren. Maar het provinciebestuur verleent geen vergunning voor het laten verdampen van de gassen.

De binnenvaartschepen Coby, Imatra en Semper Spera lagen sinds vorige week dinsdag aan de ketting in respectievelijk Utrecht, Zwolle en Veghel. Er werden te hoge concentraties fosfine ontdekt in een partij graan uit Polen, die vanuit een trein in Oss was overgeladen op de schepen. De tarwe was onderweg naar diervoederbedrijf De Heus Voeders.

Bij een meting werden 300 tot 400 fosfinedeeltjes per eenheid aangetroffen. Fosfine is een fosforverbinding die aan lading wordt toegevoegd om ongedierte te bestrijden, maar al in lage concentraties dodelijk is. De stof is gevaarlijk vanaf een concentratie van 0,5 deeltjes per eenheid.

Kopzorgen

De schepen - of althans de inhoud - geven kopzorgen, want een oplossing is er na meer dan een week gesteggel nog altijd niet. Eerder konden de betrokken partijen het ook al niet eens worden. De schepen zouden uitwijken naar Amsterdam, maar daar werden ze geweigerd. Ook een plan om uit te wijken naar Nieuwegein ging niet door.

Omwonenden maakten zich inmiddels zorgen over 'de gifschepen'. Daarom waren alle partijen blij dat er een nieuw plan was bedacht. De schepen zouden naar IJsseloog varen, een kunstmatig eiland in het Ketelmeer ten zuiden van de Noordoostpolder. Daar zou de giftige lading graan overgeheveld worden op een ander schip, waardoor het gas zou vervliegen. Rijkswaterstaat vroeg er een eenmalige vergunning voor aan, maar die komt er dus niet.