Beroemde olifanten China bijna thuis, maar tocht heeft wel wat gekost

Inmiddels is de kudde weer terug in de zuidelijke provincie Yunnan, na een zwerftocht richting het noorden van het land. De olifanten zijn inmiddels de Yangtze-rivier overgestoken en trekken verder naar het zuiden, schrijft staatspersbureau Xinhua. Het oversteken van de rivier wordt als grootste obstakel voor de kudde gezien. De autoriteiten hebben elektrische hekken gebruikt zodat de dieren verder de juiste route terug naar 'huis' volgen.

150.000 evacuaties, 25.000 politieagenten en andere hulpverleners en 180 ton voedsel. De inmiddels beroemde kudde Aziatische olifanten uit China is weer op weg naar het natuurreservaat waar die ruim een jaar geleden uit vertrokken was, maar dat heeft wel wat gekost.

Zo ver hadden de olifanten in juni gelopen:

Gisteravond waren de dieren op ongeveer 200 kilometer van hun reservaat. De kudde legde tot dusver zo'n 1300 kilometer af. De olifanten, die een beschermde status hebben in China, moesten terug worden gelokt met voedsel en werden nauwlettend in de gaten gehouden en begeleid.

Onduidelijk is waarom de kudde van nog 14 olifanten het reservaat in Yunnan in eerste instantie verliet. Sommige experts stellen dat de kudde een onervaren leider heeft die de groep heeft weggeleid, terwijl anderen zeggen dat de dieren naar een nieuw onderkomen op zoek waren.

"De plek waar ze leefden was niet goed genoeg meer. De olifanten hebben als groep de bewuste beslissing genomen dat ze in hun oude oorspronkelijke leefgebied niet meer konden floreren en zijn daarom vertrokken", zei Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection eerder tegen de NOS.

In China leven nog zo'n 300 wilde Aziatische olifanten.