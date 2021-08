PSV na zege op Midtjylland tegen Benfica voor plaats in groepsfase CL

PSV is nog twee duels verwijderd van deelname aan de lucratieve groepsfase van de Champions League. De ploeg van Roger Schmidt had ook in de tweede wedstrijd van de derde voorronde weinig te vrezen van FC Midtjylland. Na de zege met 3-0 in Eindhoven volgde een kleine zege in Denemarken. Invaller Bruma zorgde in blessuretijd voor 1-0.

Benfica is de laatste opponent op weg naar groepsfase. Die ploeg won twee keer met 2-0 van Spartak Moskou. PSV speelt in de play-offs op 18 augustus eerst in Portugal. De thuiswedstrijd volgt op 24 augustus. Op 26 augustus is de loting voor de groepsfase.