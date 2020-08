Aan kop is de strijd flets, maar middenmoot van Formule 1 is kleurrijk

Wie spectaculaire inhaalmanoeuvres wil zien, kijkt naar de middenmoot. Daar wordt snoeihard geknokt om de derde plek in het WK voor teams. De belangen zijn groot, want op basis van de eindstand voor constructeurs wordt de pot verdeeld. De derde plek levert miljoenen meer op dan de zesde.

Verstappen racet in niemandsland en telde in de vorige, slaapverwekkende race schaapjes . Het suggereert een gebrek aan spanning en sensatie, maar toch is het slechts het halve verhaal.

Werp een vluchtige blik op het scorebord en de conclusie spat van het scherm: de Formule 1 is dit jaar voorspelbaar en saai. Mercedes wint alles, Max Verstappen is de enige die Lewis Hamilton en Valtteri Bottas enigszins kan bijbenen en de rest is kansloos.

McLaren: Carlos Sainz en Lando Norris (51 punten)

"Ik heb veel pech gehad en punten in het putje zien vallen", zegt Carlos Sainz. "Toch staat het team derde. Dat zegt veel over de progressie. We komen van ver." De Spanjaard werd vorige week net als Mercedesrijders Hamilton en Bottas op Silverstone in de slotfase genekt door een lekke band. "Weg vierde plek, dat is zuur en balen. We moeten iets voorzichtiger zijn."

"Ik weet dat het soms tegenzit, maar ooit krijg ik er een dosis mazzel voor terug", zegt Sainz. "De auto is erg goed en we weten dat hij steeds sneller wordt. Dat is geen loze kreet, dat meten we voortdurend. Het is nodig in de strijd met Renault en Racing Point. Die mogen we nooit onderschatten."

Ferrari: Sebastian Vettel en Charles Leclerc (43 punten)

Opvallend: Sainz noemt zijn toekomstige werkgever Ferrari niet. Kennelijk gaat de McLaren-coureur ervan uit dat Ferrari nog orde op zaken zal stellen. Dat is de rode renstal aan zijn stand verplicht. Ze zijn voorbijgestreefd door Max Verstappens Red Bull Racing en dat is al pijnlijk genoeg.

Dat Ferrari plotsklaps middenmoter is, is geen scorebordjournalistiek. "Het is op dit moment waar we horen", zegt viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

"Er is weinig veranderd de afgelopen weken", vult Charles Leclerc aan. "We verliezen terrein op de rechte stukken. Het voelt gek om een grandioze kwalificatie te rijden en dan vierde te staan."