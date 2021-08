Schadeloket Groningen zet fout recht en betaalt gedupeerden alsnog

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maakt alsnog geld over naar de mensen die in juni en juli ten onrechte niets hebben gekregen, nadat zij een melding van aardbevingsschade hadden gedaan.

Het IMG maakte in juni en juli in totaal 368.000 euro over naar mensen die daar geen recht op hadden. Het geld had naar mensen moeten gaan die een schademelding hebben gedaan als gevolg van de gaswinning in Groningen.

Het IMG weet nu waardoor er geld is overgemaakt naar de verkeerde personen. "De situatie is veroorzaakt door een fout in het automatische betalingssysteem van het IMG die in hele specifieke gevallen optrad. Het systeem is inmiddels aangepast", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord.

Verkeerd rekeningnummer

De fout is ontdekt bij 28 betalingen. Gemiddeld gaat het om iets meer dan 13.000 euro per vergoeding. De betalingen zijn overgemaakt naar een verkeerd bankrekeningnummer.

De mensen die in eerste instantie hun vergoeding zijn misgelopen, zijn volgens het IMG allemaal telefonisch benaderd. Zij kunnen hun vergoeding deze week op het juiste bankrekeningnummer vinden.

Met de mensen die ten onrechte een vergoeding hebben gekregen worden afspraken gemaakt om het onterecht ontvangen geld terug te betalen.