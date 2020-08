Ingekorte Merwedebrug weer open voor verkeer

"Dat gebeurt niet zo vaak maar het is wel echt nodig", zegt hoogleraar civiele techniek Rob Nijsse in het NOS Radio 1 Journaal. "Hoe langer de brug is, hoe meer die uitzet in de zomer en krimpt in de winter. Het is een lange brug dus tijdens een hittegolf als nu is het niet genoeg om alleen maar te koelen."

De werkzaamheden zouden tot acht uur vanochtend duren, maar waren om half twee vannacht al afgerond. Het verkeer kan sindsdien weer in beide richtingen over de snelweg. Fietsers en voetgangers kunnen ook weer passeren. Voor hen is een constructie gebouwd over de leidingen die worden gebruikt om de brug te koelen.

Slijten

De iets kortere brug zal in de winter nog korter worden. "Maar dat is niet zo erg", zegt Nijsse. "Als je een brug oprijdt hoor je 'ka-toem', dan rijd je over een voeg heen. Die wordt inderdaad wat groter, maar dat is geen probleem."

Nijsse denkt dat een ingreep zoals bij de Merwedebrug in de toekomst bij meer bruggen nodig is. "Als het steeds warmer wordt in Nederland worden die soepele delen steeds kritischer. En ook niet te vergeten: bruggen hebben niet het eeuwige leven. De meeste bruggen in Nederland zijn 40 of 50 jaar oud, dus die zijn aan het slijten."

De Merwedebrug, uit 1963, werd vier jaar geleden afgesloten omdat er haarscheurtjes waren gevonden. Nijsse concludeerde toen dat de brug op instorten stond.