Nieuwe groep Afghaanse tolken binnenkort naar Nederland

De komende dagen en weken komt een nieuwe groep van enkele tientallen Afghanen naar Nederland die als tolk voor de Nederlandse regering hebben gewerkt. Dat melden bronnen rond het kabinet.

Het kabinet werkt aan hun asielverlening en vlucht naar Nederland, met hun gezinnen. Zij vliegen mogelijk tegelijk met het ambassadepersoneel dat uit veiligheidsoverwegingen wordt teruggehaald.

Er zijn inmiddels iets meer dan honderd tolken met hun gezin in Nederland. Van ongeveer zeventig mensen die nog in Afghanistan zijn is duidelijk dat zij tolk waren.

Vervalste aanvragen

Tijdens militaire missies in Afghanistan heeft Nederland in totaal 273 tolken ingehuurd. Die lopen nu gevaar door de oprukkende Taliban. Tot vorige week kreeg Nederland 440 asielaanvragen binnen van mensen die zeggen tolk te zijn geweest, zegt het ministerie van Defensie.

Vervalste aanvragen zijn een groeiend probleem, zegt Defensie. Ook omdat er Talibanstrijders tussen de aanvragers kunnen zitten. Van de dertig laatst beoordeelde aanvragers bleken er maar vier echt tolk te zijn geweest voor Nederland.

De laatste weken kwamen meerdere tolken naar Nederland. Een van hen is Barigul. Hij ziet in deze video - die een paar weken oud is - na vijftien jaar veteranen Roy en Robert terug in Nederland. Barigul is op verzoek onherkenbaar in beeld gebracht: