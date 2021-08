Duitsland maakt per 11 oktober einde aan gratis coronasneltests

Per 11 oktober zijn coronasneltests in Duitsland niet meer gratis. Het land voert daarmee de druk op ongevaccineerden op om zich alsnog te laten prikken.

Bondskanselier Merkel zei op een gezamenlijke persconferentie van de Duitse bondsregering en de deelstaten dat ze teleurgesteld is dat zoveel Duitsers zich niet laten vaccineren. "De groep ongevaccineerden is simpelweg te groot".

De premier van de deelstaat Beieren, Markus Söder, waarschuwde voor een "pandemie onder de ongevaccineerden". Volgens hem is het onterecht dat de sneltests voor ongevaccineerden worden bekostigd uit de staatskas, nu iedereen de kans heeft gehad om zich te laten prikken. Die sneltests - waarmee toegang kan worden verkregen tot bijvoorbeeld musea, restaurants en bioscopen - zijn nu nog gratis.

Groepen voor wie geen vaccinatie-advies geldt, zoals kinderen en zwangeren, hoeven straks niet voor hun sneltests te betalen. De PCR-tests voor mensen met klachten blijven ook gratis. Volgens de Duitse publieke omroep is voor 3 miljard euro aan gratis sneltests verstrekt.

Gevaccineerd, getest of hersteld

Ook zijn de federale regering en de deelstaten het erover eens geworden dat de zogenoemde 3G-regel algemeen gaat gelden. Dat betekent dat men voor toegang gevaccineerd, getest of hersteld moet zijn. De regering en deelstaten zagen af van een eerder omstreden plan van het ministerie van Volksgezondheid om een 2G-regel in te stellen, waarbij herstel of vaccinatie wordt vereist.

Het '3G-bewijs' is nodig om toegang te krijgen tot allerlei locaties, van kappers en sportscholen tot verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. De mondkapjesplicht blijft overigens wel gehandhaafd.

Zo'n 55 procent van de Duitse bevolking is volledig gevaccineerd, maar dat is niet voldoende voor groepsimmuniteit. Volgens Merkel moet Duitsland toe naar een vaccinatiegraad van 90 procent onder alle 60-plussers. Voor inwoners tussen de 12 en 60 jaar zou dat percentage tussen de 80 en 85 uit moeten komen.