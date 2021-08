De 28-jarige Abdul Wali wordt al weken bedreigd door de Taliban

Wali was toen een tiener, maar zijn vader werkte als districtshoofd nauw met de Nederlandse troepen samen aan de opbouw van moskeeën, scholen en landbouwprojecten. Zelf werkte Wali in de jaren erna voor allerlei internationale organisaties, inclusief Save The Children en Cordaid, en projecten die mede door Nederland en de Amerikaanse ontwikkelingsorganisatie USAID werden gefinancierd.

"Ze zeggen dat ik heb samengewerkt met de buitenlandse troepen", zegt Wali, een vader van vier die uit Deh Rawod in de Afghaanse provincie Uruzgan komt en nu in de provinciehoofdstad Tarin Kowt woont. De Nederlandse militaire missie had tussen 2006 en 2010 in beide plekken een basis.

Via brieven, telefoontjes en sms'jes ontvangt de 28-jarige Abdul Wali de laatste weken steeds dezelfde dreiging: geef je over, anders gaan we achter je hele familie aan. De afzender is het 'Islamitische Emiraat', oftewel de Taliban.

Via Whatsapp stuurt Wali een video van een stapel brokstukken. "Ze hebben mijn huis verwoest en alles wat ik had gestolen", vertelt hij. "Mijn gezin en ik wonen nu voor onze veiligheid in Tarin Kowt. Ik heb nog contact met mensen in Deh Rawod, en iedereen is bang. Elke dag worden er meer mensen vermoord. De Taliban dwingen mensen ook hun geld af te staan."

Direct in dienst van de buitenlandse troepen was Wali nooit. Wel hielp hij onlangs een vertaler die met de Nederlandse troepen werkte, en daarom ook werd bedreigd, naar Nederland te komen. Zelf komt Wali niet in aanmerking voor de regeling waarmee tolken die voor Defensie werkten een visum kunnen aanvragen. Voor de Taliban was zijn hulp aan de vertaler wel een extra reden hem te bedreigen - vooral nadat ze de macht in Deh Rawod de afgelopen maand opnieuw hebben gegrepen.

In Tarin Kowt is de situatie nauwelijks beter. In korte videoclips die Wali in zijn buurt maakte, is te zien dat de winkels dicht zijn, de hoofdwegen heel rustig en zijn woonwijk vrijwel leeg. "Er gaan geruchten over een aankomende aanval van de Taliban op Tarin Kowt. Winkeliers halen hun winkels leeg, want als de Taliban komen, zullen die alles leegroven. Mensen vertrekken naar dorpen waar niet meer gevochten wordt. Voor mij is dat geen optie, omdat die dorpen door de Taliban worden gecontroleerd."

De laatste vijf dagen veroverden de Taliban zes provinciale hoofdsteden, waaronder Kunduz. "Ik ben bang dat deze provincie ook snel zal vallen", zegt Wali. Vluchten kan hij niet. Er gaan geen burgervluchten meer naar of vanuit Tarin Kowt en alle wegen worden door de Taliban gecontroleerd. Dat geldt ook voor de grensposten naar buurlanden als Iran.

In 2019, toen toenmalig president Trump bekendmaakte het Amerikaanse leger sneller terug te trekken uit Afghanistan, maakten we deze uitlegvideo over de Taliban: