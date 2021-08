Gouverneur New York stapt op na beschuldigingen van seksueel wangedrag

Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van de Amerikaanse staat New York, stapt op na beschuldigingen van seksueel wangedrag. De druk op de 63-jarige gouverneur om zijn ontslag in te dienen nam toe na oproepen van onder anderen president Joe Biden. Daarbij had de procureur-generaal van de staat New York hem schuldig had bevonden aan het lastigvallen van minstens elf vrouwen tussen 2013 tot 2020.

Cuomo zei in een tv-toespraak dat hij overwogen had om de aantijgingen aan te vechten, maar dat hij besloten heeft op te stappen om een langslepend juridisch gevecht te voorkomen. De tijd, geld en aandacht die zo'n zaak opeist, kunnen beter worden besteed aan de coronacrisis, zei Cuomo.

Cuomo's vertrek is definitief over twee weken. De vice-gouverneur van New York, Kathy Hochul, volgt hem daarna op. Cuomo was aan zijn derde termijn bezig en werd tot voor kort geprezen voor zijn kordate aanpak van de coronacrisis.