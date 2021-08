Groenewegen klopt Cavendish en wint eerste etappe Ronde van Denemarken

Dylan Groenewegen heeft in de Ronde van Denemarken de eerste rit gewonnen. De wielrenner van Jumbo-Visma toonde zich in de etappe over 175 kilometer van Struer naar Esbjerg superieur en was Mark Cavendish de baas in de sprint.

Een vroege vluchtgroep met drie Denen en twee Belgen kreeg een voorsprong van maximaal drie minuten, maar op vijftien kilometer van de streep werd Rasmus Bøgh Wallin als laatste in de kraag gevat. Direct nestelde Jumbo-Visma zich aan kop. De voorbereiding op de massasprint van de Nederlandse formatie was om door een ringetje te halen. Achter Edoardo Affini, Timo Roosen en Mike Teunissen werd Groenewegen in een zetel naar de finale geloodst, waarin de 28-jarige sprinter oppermachtig bleek.

Groenewegen boekte in Denemarken zijn derde winst sinds zijn rentree in mei. Daarvoor was hij negen maanden geschorst nadat Fabio Jakobsen vorig jaar in de Ronde van Polen zwaar ten val kwam door toedoen van Groenewegen.

De Ronde van Denemarken telt vijf etappes en is op zaterdag afgelopen.