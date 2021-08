Utrecht vangt hanen die overlast veroorzaken in woonwijk: 'Anders blijft aantal toenemen'

De gemeente Utrecht gaat ongeveer 150 loslopende kippen vangen die overlast veroorzaken in de wijk Zuilen. De dieren -vooral hanen- gaan naar een gespecialiseerde opvang in Dalen, meldt RTV Utrecht.

In februari zijn bewoners een petitie gestart om de dieren te laten verwijderen. De kippen zijn afkomstig uit het Julianapark. Waarschijnlijk hebben mensen daar vooral hanen gedumpt. Onlangs werden er 85 hanen geteld in het park en 45 hennen. In de omliggende straten zijn er waarschijnlijk nog meer.

Vechtende en kraaiende hanen geven overlast en verwonden de kippen. De dieren trekken de wijk in op zoek naar eten. Daar houden ze de buurt wakker met hun gekraai.

"Als we niet handelen is de verwachting dat het aantal kippen in en rond het Julianapark zal blijven toenemen, evenals het gebied waarin ze rondlopen", schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad.

Er blijven zo'n 35 à 40 hennen achter in het park. "Uit oogpunt van de verkeersveiligheid zullen we de kippen vangen die zich verplaatsen van het park naar de straten van Zuilen en vice versa. Wij hebben deze acties en de opvangpartij afgestemd met de Dierenbescherming om te zorgen dat de dieren goed terecht komen."