Lerarenbond Hongkong stopt onder druk van regering

De grootste vakbond van Hongkong, de Bond van Beroepsleraren, heft zichzelf op vanwege de enorme druk van de autoriteiten, die op alle mogelijke manieren de prodemocratische beweging onderdrukken.

Voorzitter Fung Wai-wah van de Hong Kong Professional Teachers' Union (HKPTU) zei dat het bestuur na lange discussies unaniem heeft besloten dat het werk onmogelijk is geworden.

Het besluit van de HKPTU volgt op berichtgeving de afgelopen maand in Chinese staatsmedia zoals de People's Daily en het Xinhua News Agency. Daarin werd de bond een "giftige tumor" genoemd die moet worden verwijderd.

Omstreden veiligheidswet

De bond heeft een belangrijke rol gespeeld bij de prodemocratische protesten. Hoewel de organisatie als tamelijk gematigd werd beschouwd, beschuldigde de regering de bond ervan een sleutelrol te hebben gespeeld, en jongeren te hebben aangespoord de straat op te gaan.

Sinds maart 2019 werd er massaal gedemonstreerd tegen de groeiende invloed van China. In 2020 werd een omstreden veiligheidswet ingevoerd. De nieuwe wet verbiedt onder meer het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en "staatsondermijnende activiteiten" in Hongkong.

Chinese lesprogramma's

De soevereiniteit over de voormalige Britse kroonkolonie werd in 1997 overgedragen aan China. Onder het motto 'één land, twee systemen' hield Hongkong een grote mate van zelfstandigheid. De laatste jaren worden echter op alle terreinen de vrijheden teruggedraaid, en sinds invoering van de veiligheidswet gebeurt dat in verhevigde mate.

In buitenlandse media verschijnen sindsdien regelmatig berichten over leraren in Hongkong die hun lessen hebben zien veranderen. Onder meer zeiden ze dat het lesprogramma werd veranderd en dat scholen nieuwe lesboeken uit China kregen. Eind juni moest de krant de Apple Daily, een van de weinige kritische media in Hongkong ook al stoppen onder druk van de Chinese overheid. In juli werd de voormalig hoofdredacteur van de prodemocratische krant opgepakt.

De HKPTU was opgericht in 1973 en telde 95.000 leden.