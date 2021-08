Klimaatcrisis aanpakken: wat kun je zelf doen (en heeft het zin?)

Zonnepaneel - ANP

Wie de alarmerende opsomming van het gisteren verschenen klimaatrapport ziet, kan er knap moedeloos van worden. De afgelopen jaren is de uitstoot van CO2 alleen maar toegenomen. Het rapport is voor sommigen juist een extra stimulans om zelf meer actie te ondernemen. Maar wat kun je het beste doen? En hoeveel zoden zet dat aan de dijk? Minder vlees eten, zonnepanelen, in eigen land op vakantie: het heeft allemaal zin, zegt Pim Nusselder van Milieu Centraal. De voorlichtingsorganisatie heeft berekend wat de klimaatwinst is van gedragsverandering. Vooral de auto laten staan en minder vliegen levert veel op, is te zien in dit plaatje:

"We zijn met meer dan 17 miljoen in dit land, en 17 miljoen mensen samen kunnen een hele grote bijdrage leveren", zegt Nusselder, die erop wijst dat veel mensen steeds bewuster worden van de impact van klimaatverandering. "Je ziet dat bij verhalen over klimaat steeds minder vaak archieffoto's staan, maar actuele beelden. Want de effecten zijn steeds vaker te zien en ook dichterbij, als je bijvoorbeeld kijkt naar de overstromingen in Limburg vorige maand." Zijn we klaar voor watersnoodrisico's - zoals Limburg - in de toekomst? NOS op 3 zocht het uit:

Zijn we klaar voor meer watergevaar? - NOS

Door duurzame keuzes te maken bij het reizen, eten, het kopen van kleding en apparaten kunnen mensen "een grote steen" bijdragen, stelt Nusselder, en op sommige manieren gebeurt dat al. "De zonnepanelen vliegen de daken op." Maar is het genoeg? Critici wijzen erop dat een groot deel van de CO2-uitstoot door bedrijven wordt veroorzaakt, en dat met consumentenactivisme alleen de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden. Moeten de bedrijven harder aangepakt worden? Het moet allebei, zegt Nusselder. "Het is en-en. Zowel bedrijven als burgers kunnen een grote bijdrage leveren." Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, beaamt dat. Urgenda dwong de overheid zes jaar geleden met een rechtszaak om meer te doen tegen de uitstoot van broeikasgassen. "We moeten zeker niet alleen burgers aan het werk zetten", zegt Minnesma nu. "40 procent van de uitstoot komt van de industrie, dus die moet zeker meer doen en sneller. De fossiele industrie heeft vooral in de VS een vertragingstactiek toegepast door te lobbyen voor het sturen op gedragsverandering bij burgers, en daardoor kun je ook weer protest van boze burgers krijgen. Daar moet je voor waken."

Quote Met rustig polderen halen we het niet meer. En daarvoor zijn leiders nodig die dat snappen. Marjan Minnesma, directeur van Urgenda