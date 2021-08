Regeringspartijen: geen asielzoekers terug naar Afghanistan

D66 en Christenunie pleiten ervoor voorlopig geen asielzoekers naar Afghanistan terug te sturen. Nu het geweld in dat land steeds meer oplaait en de Taliban steden veroveren op het regeringsleger willen de coalitiepartijen een vertrekstop.

De Kamerleden Van der Werf (D66) en Ceder (ChristenUnie) vinden dat die stop in elk geval moet duren tot er een nieuw 'ambtsbericht' van Buitenlandse Zaken is over de situatie in Afghanistan. Ze hebben Kamervragen over de kwestie gesteld aan demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie.

Het kabinet wil de mogelijkheid houden om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar Afghanistan. Gisteren bleek dat Nederland daarover samen met vijf andere Europese landen een brief heeft gestuurd aan de Europese Commissie. Volgens de brief moet de Commissie met Afghanistan gaan praten over naleving van het bestaande terugkeerakkoord en zou stopzetten een verkeerd signaal zijn.