D66 en ChristenUnie: geen asielzoekers terug naar Afghanistan

D66 en Christenunie pleiten ervoor voorlopig geen asielzoekers naar Afghanistan terug te sturen. Nu het geweld in dat land steeds meer oplaait en de Taliban steden veroveren op het regeringsleger willen de coalitiepartijen een vertrekstop.

De Kamerleden Van der Werf (D66) en Ceder (ChristenUnie) vinden dat die stop in elk geval moet duren tot er een nieuw 'ambtsbericht' van Buitenlandse Zaken is over de situatie in Afghanistan. Ze hebben Kamervragen over de kwestie gesteld aan demissionair staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie.

Versnelde update

Regeringspartij CDA wil dat het kabinet versneld met een update van de veiligheidssituatie in Afghanistan komt. "De situatie lijkt sterk te verslechteren. De update lijkt pas in oktober te komen en zo lang zouden we niet moeten wachten", zegt Kamerlid Kuik. Ze vindt dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen moeten worden gestuurd waar de situatie onveilig is.