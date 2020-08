Ook zonder partner blijft Van Iersel olympisch dromen: 'Wie kan, wie wil?'

Een combinatie van boosheid en teleurstelling. Dat is het gevoel dat beachvolleybalster Marleen van Iersel had nadat haar partner Joy Stubbe in een gesprek had aangegeven per direct de samenwerking te beëindigen. Het duo lag op koers voor de Olympische Spelen in Tokio, maar Stubbe zag het niet meer zitten. "Ik denk dat wij gewoon een ontzettend goed team waren en dat we veel kans hadden op die Spelen. Dat we dit niet af kunnen maken vind ik ontzettend zonde", laat Van Iersel weten vanaf Tenerife, waar ze woont en traint.

Voor de buitenwacht kwam het besluit van Stubbe als een grote verrassing. Van Iersel wist dat Stubbe twijfelde, maar werd desondanks toch overvallen door de beslissing. "Ik wist dat er bij Joy twijfels waren of ze nog een jaar door wilde richting de Spelen." Reflectie "Maar we hadden wel de afspraak om sowieso dit seizoen nog samen af te maken. Het was voor mij een verrassing dat de stekker er nu al uit ging. De coronacrisis heeft bij iedereen gezorgd voor een moment van reflectie." Van Iersel: "Bij Joy heeft dat gezorgd voor het besef dat ze het beachvolleybal blijkbaar niet meer zo leuk vond. Het was moeilijk op te brengen voor haar; dat is de reden die ze aan mij opgaf."

Quote Ik wil mijn carrière niet op deze manier beëindigen. Marleen van Iersel

De 32-jarige Van Iersel, die al actief was op de Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016), is ondanks de tegenslag vastberaden om zich alsnog te plaatsen voor Tokio. "Ik had al vrij snel besloten dat het voor mij nog niet klaar is." "Ik wil mijn carrière niet op deze manier beëindigen. Ik ben iemand die niet bij de pakken neer gaat zitten en ben meteen gaan denken in oplossingen en mogelijkheden."

Daarbij weet ze zich gesteund door de Nederlandse volleybalbond. Ondanks het zelfstandige programma dat Van Iersel volgt richting de Spelen heeft ze veel contact met Joop Alberda, de technisch directeur van de volleybalbond. "Hij zegt: vanuit de Nevobo zien we het liefst twee teams op de Spelen. Vanuit die gedachte steunt hij ook mijn zoektocht naar een nieuwe partner. Ik heb wel wat namen in mijn hoofd. Vooral met mijn coach ben ik daarover gaan nadenken. Uiteindelijk wordt het een lijstje, kijken wat de mogelijkheden zijn en vooral kan er en wie wil er?"

