PSG kondigt komst Messi aan; duizenden fans onthalen hem in Parijs

Parijs is massaal uitgelopen om Lionel Messi te onthalen. De Argentijnse voetbalgrootheid is dinsdagmiddag met zijn gezin geland op de luchthaven Le Bourget in Parijs, waar zich honderden uitzinnige fans van Paris Saint-Germain hadden verzameld.

Kort nadat hij was geland, liet Messi zich ook even zien. Hij zwaaide vanuit een raam op de luchthaven naar de fans, gehuld in een toepasselijk shirt.

Paris Saint-Germain heeft met een cryptisch filmpje op sociale media inmiddels bevestigd dat er een 'nieuwe diamant' aankomt, zonder de naam van de voetballer te noemen. Maar dat het om Messi gaat, is inmiddels wel overduidelijk.