Aantal positieve tests daalt minder hard, wel minder opnames

Een coronatestbalie op Schiphol - ANP

Het aantal positieve coronatests daalde de afgelopen week opnieuw, hoewel de daling minder snel gaat. Dat meldt het RIVM. De afgelopen week daalde het aantal positieve tests met 14,1 procent naar iets meer dan 18.000. De week daarvoor bedroeg de daling nog 43,8 procent.

A - NOS

Opvallend is dat het percentage positieve tests hoog blijft. Afgelopen week was 12,9 procent van alle afgenomen tests positief, tegen 12,3 een week eerder. De WHO adviseert een percentage positieve tests van 5 als bovengrens; daarboven zou niet moeten worden versoepeld. Van de positief getesten van wie de vaccinatiestatus bekend was, 84 procent van het totaal, was 71 procent helemaal niet gevaccineerd. 17 procent was dat deels en 12 procent volledig.

A - NOS

Uit de ziekenhuizen komt beter nieuws: de afgelopen week daalde de instroom, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vorige week meldde die organisatie nog een stijging.

A - NOS

In de afgelopen week werden 583 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, tegen 671 een week eerder. Op de intensive care was het wel iets drukker: daar werden 132 mensen opgenomen, tegen 125 een week eerder. In de ziekenhuizen is de situatie stabiel. Er liggen nu 686 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 690), van wie 214 op de IC (gisteren: 212), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

a - NOS

In alle leeftijdsgroepen en in vrijwel alle regio's nam het aantal besmettingen af of bleef het aantal meldingen gelijk. De meeste besmettingen vinden nog steeds plaats onder 20 tot 24-jarigen (16,3 %), gevolgd door 15 tot 19-jarigen (13,8 %). 11,6 procent van de positieve gevallen van afgelopen week is het gevolg van een buitenlandse reis, vooral naar Griekenland, Spanje en Frankrijk.

A - NOS

Het reproductiegal blijft met 0,79 ruim onder de 1. Bij een 'R' onder de 1 neemt de verspreiding van het virus af. In dit geval betekent het dat 100 besmette mensen samen 79 anderen besmetten.

A - NOS