Drie nieuwe bewindslieden beëdigd in demissionair kabinet

Koning Willem-Alexander heeft drie nieuwe bewindslieden beëdigd: D66'er Tom de Bruijn is benoemd tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zijn partijgenoot Steven van Weyenberg gaat als staatssecretaris naar Infrastructuur en Milieu en VVD'er Dennis Wiersma is de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De benoemingen waren vorige maand al aangekondigd, maar gaan vanwege de vakantie vandaag pas in. Vrijdag komt het demissionaire kabinet voor het eerst na de vakantie weer bij elkaar.

Ervaren diplomaat

De Bruin (72) is zeer ervaren. Hij werkte lange tijd als diplomaat, onder meer als permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie. Ook was hij staatsraad in de Raad van State en wethouder in Den Haag. Tot voor kort was hij ook voorzitter van de raad van toezicht van Instituut Clingendael.

Van Weyenberg (48) is sinds 2012 Tweede Kamerlid voor D66. Hij voerde onder meer het woord over financiën en sociale zekerheid en was lid van het onderhandelingsteam van D66 in de lopende kabinetsformatie. Eerder was hij ambtenaar op verschillende ministeries.

Wiersma (35) zit sinds 2017 in de Tweede Kamer voor de VVD en had onder andere pensioenen en vreemdelingenzaken in zijn portefeuille. Voor hij in de Kamer kwam, was hij onder meer voorzitter van FNV Jong.

Twee ministers

Door de benoeming van De Bruijn zijn er weer twee bewindslieden op het departement van Buitenlandse Zaken: zijn partijgenoot (en partijleider) Kaag blijft minister van Buitenlandse Zaken en De Bruin neemt dus het deel Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel voor zijn rekening.

Sinds het voorjaar was er geen aparte minister voor Ontwikkelingssamenwerking meer: Kaag nam in mei het stokje als minister van Buitenlandse Zaken over van VVD'er Blok. Die stapte over naar Economische Zaken vanwege een burn-out van zijn partijgenoot Van 't Wout.

Van Weyenberg is op Infrastructuur en Milieu de opvolger van zijn partijgenoot Van Veldhoven. Die wordt vicevoorzitter van een internationale organisatie voor duurzaam beleid. Sinds begin dit jaar was er geen staatssecretaris van Sociale Zaken meer. Minister Koolmees nam die taken er in januari bij.

Toegenomen werkdruk

De gecombineerde functies van Kaag en Koolmees werden uiteindelijk te zwaar geacht. In Den Haag wordt de benoeming van drie nieuwe bewindslieden ook als een signaal gezien dat de formatie nog wel even zal duren en dat er nog geen zicht is op een nieuw kabinet.

De toegenomen werkdruk en het grote aantal langdurig zieken in de politiek is de afgelopen tijd steeds meer een thema geworden. Premier Rutte, die aanvankelijk voor kleine ministersploegen was, zei in mei dat hij in het volgende kabinet meer mensen verwacht.