Van der Vaart zet eerste stappen als trainer: assistent bij Esbjerg

Rafael van der Vaart gaat aan de slag bij de Deense voetbalclub Esbjerg fB. De oud-voetballer, die zijn loopbaan daar ook afsloot, wordt assistent van de Duitse trainer Peter Hyballa.

Esjberg komt dit seizoen uit op het tweede niveau in Denemarken. "Ik woon al enkele jaren met mijn gezin in de stad en ben voetbalfanaat", aldus Van der Vaart. "Dus het is voor mij een logische stap om betrokken te zijn bij deze club. Ik ga proberen om de club met mijn ervaring naar een hoger niveau te tillen."

Bedreigingen

Van der Vaart heeft al meteen een flinke klus te klaren in Denemarken. Hyballa, ex-trainer van onder andere NAC en NEC, ligt al enige tijd onder vuur. De Duister wordt beschuldigd van het dreigen met ontslag, seksistische opmerkingen en vernederen van spelers.

De Deense krant Ekstra Bladet heeft een openbrief in handen van 21 spelers waarin ze hun onvrede hebben uitgesproken over Hyballa en zijn staf. De coach zelf heeft alle beschuldigingen ontkend.

Aan Van der Vaart de taak de gemoederen te bedaren. De zoon van de 109-voudig international, Damian, speelt in de onder-17 van Esbjerg. Het zijn voor de oud-international de eerste stappen richting het trainerschap.

Naast assistent wordt de oud-voetballer ook ambassadeur van de Deense club.