Olympische medaillewinnaars gehuldigd en ontvangen door koninklijk paar

In totaal werden er 36 medailles veroverd op de Spelen, die afgelopen zondag tot een einde kwamen. Tien keer was er goud, twaalf keer zilver en veertien keer werd er een bronzen plak mee naar huis genomen.

De Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Spelen van Tokio zijn gehuldigd op sportcomplex Zuiderpark in Den Haag. Onder anderen demissionair minister-president Mark Rutte heette de sporters welkom. Alle nieuwe goudenmedaillewinnaars werden geridderd. Ze kregen de onderscheiding Ridder in Orde van Oranje-Nassau.

Wielrenster Annemiek van Vleuten, atlete Sifan Hassan, baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland en zwemmer Arno Kamminga wonnen meerdere medailles in Tokio.

Langs het koninklijk paar

Na de huldiging op het Zuiderpark-complex vertrokken ze naar Paleis Noordeinde, waar ze verwelkomd werden door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Ook de Nederlandse sporters die met een olympisch diploma of met lege handen zijn teruggekomen, krijgen nog een huldiging. Deze vindt om 18.30 uur plaats op het strand van Scheveningen en is te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. De festiviteiten zijn vanaf 19.00u uur ook op NPO 1 te volgen.

Bekijk in de videocarrousel hieronder de reacties van Annemiek van Vleuten en Niek Kimmann op de huldiging: