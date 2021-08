Bondscoach Flick opent de deur voor PSV'er Götze bij presentatie

Hans-Dieter Flick heeft dinsdag bij zijn presentatie als bondscoach van het Duitse nationale voetbalelftal de deur geopend voor PSV'er Mario Götze.

Götze droeg in november 2017 voor het laatst het shirt van de nationale ploeg, maar onder Flick lijkt hij weer een goede kans te maken. "Ik ben heel blij dat Götze zijn oude vorm laat zien in Eindhoven", zei Flick. "Hij is belangrijk voor het team en maakt doelpunten."

De kans lijkt ook groot dat Marco Reus weer terugkeert bij het nationale elftal. "Hij weet hoe hij zichzelf vrij moet lopen en kan de defensie van de verdediging openbreken. Voor mij is hij één van de beste in zijn positie."

Vijftien jaar Löw

Na vijftien jaar Joachim Löw begint er onder Flick een nieuw tijdperk voor Duitsland. En er is werk aan de winkel, want op het Europees kampioenschap deze zomer stelde de Duitse ploeg teleur en ging in de achtste finale tegen Engeland roemloos ten onder.