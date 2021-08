Bondscoach Flick bij presentatie: 'Initiatief nemen, vroeg en gezamenlijk aanvallen'

Hans-Dieter Flick is dinsdag gepresenteerd als bondscoach van het Duitse nationale voetbalelftal. Na vijftien jaar Joachim Löw begint er onder Flick een nieuw tijdperk voor Duitsland.

Er is werk aan de winkel voor Flick, waarvan in mei al duidelijk werd dat hij Löw zou opvolgen. Op het Europees kampioenschap deze zomer stelde de Duitse ploeg teleur en ging in de achtste finale tegen Engeland roemloos ten onder.