Reizigers wachten urenlang op koffer, marechaussee arresteert boze man

De Koninklijke Marechaussee heeft vannacht een agressieve passagier aangehouden in de bagagehal van Schiphol. De man raakte over zijn toeren omdat de passagiers urenlang moesten wachten op hun koffers.

Volgens een woordvoerder was de man luid aan het schreeuwen en werd hij verbaal agressief tegen de aanwezige marechaussees. Hij kreeg meerdere waarschuwingen, maar kalmeerde niet. Daarop is hij opgepakt.

Na verhoor is hij weer vrijgelaten. De man krijgt een proces-verbaal.

De aangehouden man was niet de enige boze passagier. "Er werd veel geklaagd, maar er kwam geen informatie. Achter de balie van bagageverwerker Viggo zaten drie medewerkers. Die dachten dat een mechanisch probleem voor de urenlange vertraging zorgde", zegt reiziger Eddy van Warmerdam tegen NH Nieuws. Zijn vlucht uit Palma de Mallorca landde rond 00.15 uur. Pas drie uur later kon hij met zijn koffer naar huis.

Transavia zegt het heel vervelend te vinden dat de passagiers lang moesten wachten. "Dat gebeurt helaas wel eens in het hoogseizoen. We vragen daarom soms om wat geduld van onze reizigers", zegt een woordvoerder. "We doen er alles aan om zoiets te voorkomen."

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de bagageverwerking op Schiphol. Vorige week vertrokken meerdere vluchten van Transavia zonder koffers omdat er niet genoeg medewerkers waren om te laden en lossen. Het bedrijf zei toen te werken aan een oplossing.