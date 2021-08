Al meer dan 90.000 hectare bos verwoest door branden in Griekenland

In Griekenland is al zeker 90.000 hectare bos verwoest door de aanhoudende branden. Dat is een gebied van 30 bij 30 kilometer. Vooral het noorden van het eiland Evia is zwaar getroffen; daar is al meer dan 50.000 hectare in vlammen opgegaan. Nog steeds zijn de branden niet geblust.

De bosbranden laaiden vorige week in alle hevigheid op. Honderden plaatsen zijn getroffen. Op veel plekken zijn mensen geëvacueerd en huizen zijn verwoest.

Volgens onderzoekers van de universiteit van Athene is het gevaar nog niet geweken als de branden geblust zijn. De grond is na bosbranden extra kwetsbaar voor overstromingen en aardverschuivingen. "Dat is de laatste jaren vaak voorgekomen na veel regen", zegt een hoogleraar.

Steun voor getroffen inwoners

De Griekse regering praat vandaag over een steunpakket voor de getroffen inwoners. Premier Mitsotakis heeft gisteren al 500 miljoen euro toegezegd voor bewoners van Evia en het getroffen gebied rond Athene.

In Griekenland is kritiek op de regering. Die zou niet daadkrachtig optreden en te weinig hebben gedaan om de bosbranden te voorkomen. Volgens bewoners van Evia kwamen blusvliegtuigen te laat in actie en zijn er te weinig brandweermensen.

Premier Mitsotakis heeft op tv excuses aangeboden voor zaken die fout zijn gegaan en gezegd dat de verantwoordelijken worden gestraft. Hij riep alle politieke partijen op tot samenwerking en eenheid. "Maar vanuit de oppositie is al gevraagd om het aftreden van Mitsotakis", zegt correspondent Conny Keessen.

Hulp uit buitenland

Griekenland krijgt hulp uit meer dan twintig landen bij het blussen. Zo zijn er vanuit het buitenland brandweermensen, blusvliegtuigen en ander materieel naar Griekenland gestuurd. "Maar het blussen op Evia wordt nu bemoeilijkt doordat er veel rook is en blusvliegtuigen dus niet op lage hoogte kunnen worden ingezet", zegt Keessen.

Nederland heeft geen hulpverleners naar Griekenland gestuurd, maar wel naar buurland Albanië, dat net als Griekenland en andere Zuid-Europese landen te maken heeft met bosbranden. Twee Nederlandse Chinook-helikopters helpen daar met het blussen. Ook Tsjechië heeft hulp gestuurd naar Albanië.