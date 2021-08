Erehaag bij afscheid verongelukt Ajax-talent en zijn broer in IJsselstein

Familie en vrienden van de broers Isay (18) en Noah (16) Gesser, die eind juli om het leven kwamen bij een botsing met een taxi, nemen vandaag afscheid van het tweetal. Noah speelde in de jeugd bij Ajax.

Bij de velden van voetbalclubs VVIJ en IJFC in IJsselstein - waar de broers hebben gespeeld - vormden aanwezigen een erehaag. Verschillende leden droegen als eerbetoon een voetbalshirt. Vanaf daar reed de stoet naar sportcomplex De Toekomst van Ajax in Amsterdam Zuidoost. De bijeenkomst daar is besloten.

Later op de dag is bij de Maarsseveense Plassen nog een bijeenkomst voor meer genodigden. Aansluitend neemt de familie in besloten kring afscheid van de broers. Ze worden gecremeerd.

"Het is een volle dag met een aantal stopmomenten waarbij op verschillende manieren afscheid wordt genomen", zegt een woordvoerder van de familie tegen RTV Utrecht. Bij de uitvaart is aandacht voor de Surinaamse afkomst van de broers. Zo worden de kisten op traditionele wijze gedragen. "Dat gaat met muziek en het ritueel heeft ook een belangrijke betekenis, namelijk het op een dwaalspoor brengen van de geesten."

Frontale botsing

Het ongeval waarbij de broers om het leven kwamen gebeurde eind juli op de Weg der Verenigde Naties in IJsselstein. De auto waarin ze zaten raakte op de verkeerde weghelft en botste frontaal op een taxibusje. De taxibestuurder liep alleen lichte verwondingen op.

Gesser speelde sinds de zomer van 2018 voor Ajax, daarvoor was hij actief bij amateurclub Alphense Boys. Komend seizoen zou hij beginnen bij Ajax Onder 17.

Een dag na het ongeluk werd een minuut stilte gehouden bij de oefenduels van Ajax 1 en Jong Ajax. Ook droegen de spelers rouwbanden.