Gemeente Assen en kunstenaar ruziën om zes meter hoge kunsthond Mannes

Een beeldend kunstenaar stapt naar de rechter omdat hij het niet eens is met de manier waarop de gemeente Assen zijn metershoge kunstwerk Mannes heeft laten opknappen. Volgens hem is daar geen overleg over geweest en is er inbreuk gemaakt op zijn auteursrecht. Ook zou het werk in niets meer lijken op het origineel. Hij vindt de zes meter hoge houten hond nu "een lelijke glimmende bruine chocoladehond".

Het werk van kunstenaar Q.S. Serafijn, gemaakt in samenwerking met NIO Architecten, werd op dierendag in oktober 2018 onthuld voor het nieuwe stationsgebouw in Assen. Het was in eerste instantie een groot succes, schrijft RTV Drenthe. Toeristen gingen graag met de hond op de foto, er gingen miniatuurversies van het werk in de verkoop en er zijn meerdere pups van Mannes geplaatst die een kinderspeelroute door de binnenstad vormen.

Toch klonk er ook al snel kritiek op het kunstwerk van accoyahout. Het beeld takelde snel af. Zo zaten er ontsierende kalkstrepen op en een speciale harslaag die het hout moest beschermen tegen weersinvloeden liet los.

Volgens het contract met de gemeente zijn de kunstenaar en het architectenbureau tien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar die legden de verantwoordelijkheid weer bij het houtbewerkingsbedrijf dat het kunstwerk heeft opgebouwd en afgelakt.