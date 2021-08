De Slag om de Schelde trekt 400.000 bezoekers en is platina

De Nederlandse speelfilm De Slag om de Schelde is door 400.000 bezoekers bekeken. Hoofdrolspelers Gijs Blom en Susan Radder hebben gisteravond de Platina Film Award uitgereikt gekregen.

De film van regisseur Matthijs van Heijningen jr. ging op 15 december in première in Vlissingen. Het verhaal draait om een Engelse piloot, een Zeeuws meisje in het verzet en een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, wier paden kruisen tijdens de strijd om het gebied van de Scheldemonding in 1944. Bij die slag kwamen 10.000 mensen om het leven, schrijft Omroep Zeeland.

Het is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat een Nederlandse film zoveel bezoekers trekt. De laatste film die over de grens van 400.000 bezoekers ging was De beentjes van Sint-Hildegard in maart 2020, vlak voor de eerste lockdown.

14 miljoen

De Slag om de Schelde is met een budget van 14 miljoen euro een van de duurste Nederlandse films ooit. De film is later dit jaar ook te zien op Netflix.

In juni kregen de makers al een Gouden Award uitgereikt, toen de film door de grens van 100.000 bezoekers ging.