Coronacontroles op vliegvelden niet waterdicht, Inspectie doet onderzoek

Wie met het vliegtuig terugkomt van vakantie, moet in veel gevallen een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs kunnen laten zien. Luchtvaartmaatschappijen moeten alle reizigers voordat ze het vliegtuig instappen controleren, maar die controle blijkt niet waterdicht.

De volledige controle gold al voor vluchten uit Spanje en Portugal. Sinds dit weekend is een coronabewijs ook verplicht voor reizigers uit andere populaire vakantielanden die op 'geel' staan. Voor de luchtvaart geldt een 100-procentscontrole, omdat alle passagiers via één ingang het toestel binnengaan en ze dus makkelijk te controleren zijn.

Bij aankomst op Nederlandse bodem doen de verschillende Veiligheidsregio's steekproeven bij de gate om te controleren of de luchtvaartmaatschappijen hun zaakjes op orde hebben. Op Eindhoven Airport kon tot vijf procent van de reizigers de afgelopen maanden geen geldig bewijs tonen. Die mensen zijn dus niet tegengehouden in hun vakantieland, terwijl dat wel had gemoeten.

"Wij noteren dan om welke luchtvaartmaatschappijen het gaat", zegt Adrie Hofman van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. "De Inspectie Leefomgeving en Transport zal daar dan verder onderzoek naar doen." Het percentage reizigers zonder coronabewijs is de laatste tijd wel gedaald, volgens het vliegveld.

Inspectie kan dwangsom opleggen

Uit eigen waarneming weet Nieuwsuur dat luchtvaartmaatschappij Transavia vorige week op zeker twee vluchten vanuit Spanje geen controle uitvoerde. Hofman hoort deze signalen vaker, maar zegt er weinig mee te kunnen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bevestigt in een schriftelijke reactie dat er één onderzoek loopt. Welke luchtvaartmaatschappij of specifieke vlucht het betreft, wil de instantie niet kwijt. "Als blijkt dat een luchtvaartmaatschappij niet naleeft en haar systemen niet op orde heeft, dan kan een ILT-inspecteur namens de minister van Volksgezondheid een herstelsanctie opleggen in de vorm van een Last onder Dwangsom."