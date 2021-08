Prins Andrew door Epstein-slachtoffer aangeklaagd voor seksueel misbruik

Een 38-jarige vrouw uit de VS klaagt de Britse prins Andrew aan wegens herhaaldelijk seksueel misbruik. Dat is volgens haar gebeurd toen ze minderjarig was, op aansturen van zakenman Jeffrey Epstein en onder meer op diens landgoed in New York.

Het nieuws komt precies twee jaar nadat de 66-jarige Epstein zelfmoord pleegde in zijn cel. Hij zat destijds in New York vast op verdenking van kindermisbruik en het opzetten van een netwerk voor het seksueel misbruiken van tienermeisjes. Virginia Roberts Giuffre is naar eigen zeggen een van die slachtoffers.

Prins ontkent

Andrew was destijds een vriend van Epstein. Giuffre heeft de beschuldigingen tegen de 61-jarige prins al eerder geuit, maar zet nu voor het eerst juridische stappen tegen hem. Andrew heeft altijd ontkend dat hij seks met haar heeft gehad. Zijn woordvoerder zegt tegen ABC News dat de prins nu geen reactie zal geven.

"Twintig jaar geleden kon prins Andrew dankzij zijn vermogen, macht en connecties een bang en kwetsbaar kind misbruiken", staat volgens de nieuwssite in de aanklacht van Giuffre. "Het is hoog tijd dat hij daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden."

125 miljoen dollar voor slachtoffers

Vandaag werd ook bekend dat het fonds voor misbruikslachtoffers van Epstein in totaal ruim 125 miljoen dollar heeft uitgekeerd. Zeker 135 mensen accepteerden de aangeboden financiële compensatie. Het geld is afkomstig uit het vermogen van de zakenman.

In totaal waren 225 schadeclaims ingediend. Dat is ruim het dubbele van het aantal vrouwen dat een rechtszaak had aangespannen of deze optie had besproken met een advocaat. Uiteindelijk kwamen 150 mensen volgens het juridische team achter het fonds in aanmerking voor compensatie.

Het fonds voor de slachtoffers was opgezet als alternatief voor rechtszaken. Via die weg duurt het vaak jaren voordat er mogelijk een geldcompensatie wordt uitbetaald.

Ghislaine Maxwell

Het onderzoek naar de omvangrijke misbruikzaak tegen Epstein loopt nog altijd. In november moet zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell opnieuw voor de rechter in New York verschijnen. Zij wordt gezien als de rechterhand van Epstein, maar zelf ontkent ze de aanklachten die tegen haar zijn ingediend.