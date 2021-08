Motorrijder overleden bij zwaar ongeluk op A4 bij Den Haag

Bij een zwaar ongeval op de A4 is een motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 23.15 uur ter hoogte van het Prins Clausplein bij Den Haag. Er waren meerdere voertuigen bij betrokken, zegt de politie. Onder meer de brandweer, een ambulance en een traumahelikopter waren ter plaatse.

De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Op foto's is te zien dat de motor van het slachtoffer zwaar is beschadigd en dat een bestelbusje in de middenberm terecht is gekomen.

Getuigen zeggen tegen lokale media dat de motorrijder op hoge snelheid achter op het busje reed. Hij viel, en zijn motor zou daarna over de vangrail naar de andere kant van de snelweg zijn gelanceerd.

De rijstroken bij het Prins Clausplein zijn momenteel in beide richtingen afgesloten voor verkeer.