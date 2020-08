Barcelona wil in de Champions League het chagrijn uit Camp Nou verdrijven

Lionel Messi na een wedstrijd van FC Barcelona in de competitie - Getty Images

De Champions League moet voor het moegestreden FC Barcelona het lichtpunt worden in het matige seizoen 2019/2020. De Catalanen proberen in Camp Nou ten koste van het eveneens wisselvallig presterende Napoli de kwartfinales te halen. Kan Barcelona het chagrijn uit Camp Nou verdrijven? We gaan terug naar 16 juli, als Lionel Messi na de nederlaag tegen Osasuna zijn frustraties de vrije loop laat. "We hebben een wisselvallig en zwak team, dat met intensiteit en passie kan worden verslagen. Deze nederlaag is exemplarisch voor ons seizoen", mopperde de aanvoerder. Hoofden leegmaken Het was het moment waarop de Catalanen in de competitie voor de dertiende keer tegen puntenverlies aanliepen en ze de landstitel naar Real Madrid zagen gaan. "Op deze manier hebben we niets te zoeken in de Champions League. We zullen onze hoofden leeg moeten maken en straks tegen Napoli op nul moeten beginnen", voegde Messi eraan toe.

De Jong: 'Vier duels winnen en je hebt de Champions League' - NOS

De kritiek van de Argentijn werd breed uitgemeten in de Spaanse media en de kritiek op trainer Quique Setién nam toe. Na een zestig minuten durend gesprek tussen Messi en Setién bleek de meeste kou uit de lucht verdwenen, waarna de selectie even op adem kon komen. Nu wacht voor Barcelona, 165 dagen na de 1-1 in het San Paolo-stadion, een nieuwe kans tegen Napoli. Het resterende Champions League-seizoen is voor Setién, die in januari de ontslagen Ernesto Valverde bij Barcelona opvolgde, een kans om zijn baan voor komend seizoen veilig te stellen. Clausule contract Setién De Cantabriër ligt bij de club nog vast tot en met juni 2022, maar heeft wel een clausule in zijn contract dat Barcelona hem onder bepaalde voorwaarden kan ontslaan. Het is onduidelijk wat die voorwaarden zijn, maar een (groot) deel van de aanhang ziet Setién liever nog vandaag dan morgen vertrekken en beschouwt oud-speler Xavi als de ideale opvolger. De clublegende is nu nog trainer van Al Sadd in Qatar.

Overleg tussen Lionel Messi en trainer Quique Setién - AFP

Naast het matige seizoensslot van Barcelona liggen ook de tegenvallende prestaties van peperdure aankoop Antoine Griezmann onder het vergrootglas. De 29-jarige Franse aanvaller, die afgelopen seizoen voor 120 miljoen euro van Atlético Madrid werd overgenomen, noteert in zijn debuutjaar geen indrukwekkende cijfers: 15 goals en 4 assists in 46 officiële duels. Die statistieken staan in schril contrast tot de cijfers die ploeggenoot en La Liga-topscorer Messi kan laten zien: 30 goals en 26 assists in 42 duels. En zelfs Luis Suárez, die dit seizoen mede door blessureleed 893 minuten minder op het veld stond dan Griezmann, komt tot betere statistieken: 19 goals en 12 assists in 34 wedstrijden. Grootste teleurstellingen Griezmann werd op basis van zijn matige cijfers door de grote Spaanse sportkrant Marca zelfs opgenomen in de grootste La Liga-teleurstellingen van het afgelopen seizoen, net als Valencia-doelman Jasper Cillessen overigens.

De grootste teleurstellingen van het La Liga-seizoen 2019/2020 - MARCA

Er is Barcelona veel aan gelegen om het seizoen dus nog van enige glans te voorzien. Maar hetzelfde geldt voor Napoli, dat vorig jaar in de Serie A nog zo trots als tweede eindigde achter het ongenaakbare Juventus. Deze jaargang was de zevende plaats het maximaal haalbare. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso, die in december de ontslagen Carlo Ancelotti verving, beleefde een wisselvallig seizoen. Het winnen van de Coppa Italia - Napoli versloeg Juventus in de finale na strafschoppen en is dus weer zeker van Europees voetbal - compenseerde het zwakke Napolitaanse jaar nog enigszins. Lozano is de Griezmann van Napoli Waar Griezmann in Barcelona als teleurstellende aankoop werd aangewezen, is oud-PSV'er Hirving Lozano dat in Napels. De 25-jarige Mexicaan arriveerde bijna een jaar geleden voor bijna 40 miljoen euro en wekte hoge verwachtingen, maar houdt vooral de reservebank warm.

Hirving Lozano beleefde eerder dit seizoen een van zijn spaarzame hoogtepunten: scorend tegen Salzburg in de CL - AFP

Trainer Gattuso leeft ondertussen uiterst ontspannen naar de ontmoeting in Camp Nou toe. Hij reageert luchtig op de vraag hoe Napoli Lionel Messi moet gaan afstoppen. "Messi kan alleen in mijn dromen worden afgestopt of als ik Napoli-Barcelona op de PlayStation van mijn zoon ga spelen. Ik heb met Milan nog tegen hem gespeeld toen ik zo'n vijftien kilo lichter woog", aldus de Italiaan. "Maar in alle eerlijkheid: het wordt ontzettend zwaar om Barcelona te verslaan."