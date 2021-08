Dode in Guinee door zeer zeldzaam marburgvirus

De gezondheidsautoriteiten in Guinee melden dat iemand is overleden als gevolg van het zeer zeldzame marburgvirus. Het is in West-Afrika het eerste dodelijke slachtoffer van het virus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het virus heeft grote gelijkenissen met ebola.

De dode is afkomstig uit dezelfde regio waar de grote ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 begon. Die leidde tot 2016 tot zeker 11.000 doden. Een kleinere uitbraak eerder dit jaar, in het grensgebied van Guinee met Sierra Leone en Liberia, leidde tot twaalf sterfgevallen.

Sinds 1967 zijn er 12 grote uitbraken geweest van het marburgvirus, vooral in het oosten en zuiden van Afrika. Het virus leidt tot zogeheten hemorragische koorts, waardoor ook bloedingen kunnen ontstaan. Ook spierpijn en hoofdpijn zijn symptomen. Bij vorige uitbraken overleed tussen 24 en 88 procent van de patiënten.

Besmette vleermuizen

Net als ebola wordt het marburgvirus overgebracht door besmette vleermuizen. Besmetting met het virus gaat volgens de WHO ook door direct contact met lichaamsvloeistoffen en door contact met oppervlakken en materialen die zijn besmet. Een patiënt kan binnen een paar dagen overlijden.

Hoewel er onderzoek wordt gedaan naar behandelingen, zijn tegen het marburgvirus nog geen medicijnen of vaccins beschikbaar. Wel kan de kans op overleven vergroot worden door onder meer toediening van vocht.

Het virus werd in 1967 ontdekt toen laboratoriumpersoneel, vooral in het Duitse Marburg, de ziekte opliep na contact met besmet weefsel van apen afkomstig uit Uganda. Later werd het virus ook gevonden in onder meer Angola, Congo, Kenia, Uganda en Zuid-Afrika. In Marburg staat tegenwoordig overigens een fabriek van BioNTech, waar het coronavaccin wordt geproduceerd.