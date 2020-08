Wel corona, maar niet ziek: hoe besmettelijk ben je dan?

Je hebt het virus, maar wordt niet ziek. Hoe besmettelijk ben je dan voor anderen? Dat is een van de grotere openstaande vraagstukken over het coronavirus. Eentje met een grote impact op ons dagelijks leven. Want het bepaalt wat kan en ook vooral wat niet kan.

Het is bewezen dat ook mensen zonder symptomen anderen kunnen besmetten. De grote vraag is: gebeurt dat veel? Daarom zijn er op dit moment zorgen over het relatief grote aantal besmettingen onder jongeren, die het virus op die manier onder de radar verder verspreiden.

In deze video legt NOS op 3 uit wat we al wel en niet weten over zogeheten asymptomatische verspreiding, en waarom het zo moeilijk is om daar zicht op te krijgen.