Volgende klus wacht alweer voor PSV: 'Niet veel tijd om te feesten'

Roger Schmidt - Pro Shots

Voor veel clubs moet het voetbalseizoen nog beginnen, maar PSV heeft er al vier officiële duels opzitten. En morgen wacht de volgende klus alweer, in de derde voorronde van de Champions League op bezoek bij Midtjylland. PSV won zaterdag de eerste prijs van het seizoen door Ajax op overtuigende wijze te verslaan in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4). "We hadden helaas niet veel tijd om te feesten", zei coach Roger Schmidt in Denemarken. "We moeten alweer verder kijken. Maar de zege in Amsterdam neemt uiteraard niemand ons meer af." Wat ook niemand meer afpakt van de Eindhovenaren is de klinkende zege in de heenwedstrijd tegen Midtjylland. PSV verdedigt in Denemarken een 3-0 voorsprong.

"Hoewel we op voorsprong staan weten we dat onze tegenstander sterk is. Ze spelen met veel energie en we moeten klaar zijn vanaf de eerste seconde. Maar afgelopen zaterdag heeft ons wel veel vertrouwen gegeven. Het laat zien dat we op de juiste weg zijn." Schmidt was uiterst tevreden over zijn elftal in Amsterdam, maar toch ziet hij ruimte voor verbetering. "Die zijn namelijk altijd mogelijk. We hebben echter weinig tijd om ons voor te bereiden op de komende wedstrijden. Tot de kerst spelen we bijna elke drie dagen wel een wedstrijd, daarom is een brede selectie belangrijk. Iedereen moet er klaar voor zijn."

PSV wint de Johan Cruijff Schaal - Pro Shots