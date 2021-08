Jongetje aangereden door vrachtwagen na plaspauze bij tankstation

Een jongetje dat met zijn familie stopte bij een tankstation voor een plaspauze, is daar geraakt door een langsrijdende vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde bij parkeerplaats Wellerzand, langs de A6 tussen Bant en Lemmer.

Rond 10.45 uur liep de jongen terug van het tankstation naar de auto en werd daarbij aangereden door een vrachtwagen. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen na het ongeluk ter plaatse. Volgens Omroep Flevoland was het jongetje toen aanspreekbaar.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het UMCG in Groningen gebracht, onder begeleiding van een trauma-arts. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

De politie heeft de toedracht van het ongeluk bij het tankstation onderzocht. Daarbij is ook de vrachtwagenchauffeur verhoord. De politie denkt dat de chauffeur de aanrijding niet had kunnen voorkomen.