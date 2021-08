AZ haalt Noorse rechtsback Witry

AZ heeft de Noorse rechtsback Aslak Fonn Witry vastgelegd. De 25-verdediger komt over van het Zweedse Djurgardens IF en moet de naar Adana Demirspor vertrokken Jonas Svensson doen vergeten.

Witry heeft voor vijf seizoenen getekend. Hij speelde in eigen land in de jeugd van Rosenborg BK en debuteerde in het Noorse betaald voetbal voor Ranheim. In 2019 vertrok Witry naar Zweden.

Perfecte stap

"AZ staat heel goed bekend in Scandinavië. Ik heb geen moment getwijfeld om voor AZ te kiezen. Ik ben dan ook trots om vanaf vandaag onderdeel uit te maken van de club. Voor mijn ontwikkeling is dit een perfecte stap", zegt de Noor op de clubsite.

Fonn Witry is na Sam Beukema, Vangelis Pavlidis en de van Stoke City definitief overgenomen Bruno Martins Indi de vierde zomerse versterking.